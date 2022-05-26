Из нескольких телефонных звонков оккупантов становится ясно, что сначала они выясняли личные данные своей жертвы.

В захваченном Энергодаре оккупанты решили "убрать" работника Запорожской АЭС Сергея Швеца. Об этом говорится в телефонных разговорах оккупантов, которые обнародовало ГУР Минобороны.

Перехват разговоров раскрывает детали преступления против персонала Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре.

Из нескольких телефонных звонков оккупантов становится ясно, что сначала они выясняют личные данные Сергея Швеца, а затем дают приказ найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что мужчина покинул станцию после окончания смены, отправляют группу на место его жительства.

Последний звонок от рашиста с позывным "Ловец". Он отчитывается, что украинца нашли дома, но он сопротивлялся. Сергей Швец оказался бойцом АТО, начал отстреливаться и оккупанты тоже открыли огонь.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько шаровых ранений", — сообщает "Ловец".

По сообщению украинской разведки, Сергея Швеца оккупанты расстреляли в собственной квартире 24 мая. Он получил тяжелые ранения. Городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что раненный остается в живых, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что ситуация на фронте крайне тяжелая, эксперт раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, ВСУ не хватает одного вида вооружения.

Также Politeka писала, что оккупанты создают ВСУ проблемы на фронте.