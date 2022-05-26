Армія противника все ще залишається дуже потужною, хоча Україна і дає їй відсіч.

Ситуацію на фронті Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов прокоментував під час об'єднаного теле-і радіомарафону "Єдині новини".

Данилов визнав, що росія все ще продовжує домінувати в небі. Тому зараз нам не вистачає одного виду озброєння. Зокрема бойові літаки - це єдине, чого гостро потребують Збройні Сили України.

"Єдине, чого нам зараз не вистачає - це літаків", - сказав секретар.

Як зазначив чиновник, для ведення війни проти України російська федерація користується стратегічною авіацією, переданою нашою країною за підсумками договору від 1994 року. Тобто, на літаках, які тепер запускають ракети по українських містах, раніше літали наші льотчики і патрулювали небо.

Він також додав, що армія противника все ще залишається дуже потужною, хоча Україна і дає їй відсіч. Тому завдання ЗСУ - це звести російську військову міць до нуля, щоб питання нападу на нашу державу в Кремлі більше ніколи не піднімалося.

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