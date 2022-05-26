Російські війська спрямують всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста. Про це йдеться в аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни.
На думку аналітиків ISW, російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.
У той же час російські окупанти можуть почати битву за Сєвєродонецьк ще до встановлення контролю над наземними лініями комунікації на південний захід і північний захід від Сєвєродонецька.
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Аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР "Едуарда Басуріна, ISW повідомляє, що росія буде змінювати тактику та створювати "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення і підкріплення замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.
В Інституті повідомляють, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що створило проблеми ЗСУ та призведе до подальшого розхитування логістики ЗСУ в цьому районі.
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