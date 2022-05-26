В одном из своих последних постов он призывал ценить каждую минуту своей жизни, ведь она бесценна.

На фронте на Донбассе погиб военный Валерий Гонта, прошедший оборону Донецкого аэропорта и бои на Светлодарской дуге. Об этом сообщил медик 14-й бригады, в которой служил Валерий.

В район трассы Бахмут-Лисичанск, где продолжаются активные бои, попал снаряд. Валерий Гонта получил серьезные ранения и погиб за несколько минут.

В военкомат Гонта пошел в 2014 году, но его не приняли из-за состояния здоровья, в детстве он болел бронхиальной астмой. Тогда он пошел в «Правый сектор» и уже в июле оказался на фронте.

Валерий Гонта участвовал в боях за Пески, за Донецкий аэропорт. Он месяц провел на диспетчерской башне, к нему на связь выходил боевик «Моторола» и говорил, что «оторвет ему яйца».

После боев за аэропорт Гонта подписал контракт и вступил в Первый батальон 54-й бригады. Тогда участвовал в боях на Светлодарской дуге. Во время боя смог вынести раненого бойца с позиций под артиллерийским огнем.

Награжден орденом «За мужество» III степени. Военный получил тяжелые ранения, глухоту, закрытую черепно-мозговую травму, поликистоз печени и почек. Однако с начала полномасштабного вторжения Валерий Гонта ушел на фронт и служил в 14-й бригаде.

В одном из своих последних постов он призывал ценить каждую минуту своей жизни, она бесценна. У него осталось двое детей.

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