Олег був приємним у спілкуванні, добрим і дружньо ставився до колег, тренерів футбольного клубу "Карпати".

Захищаючи Україну від російських окупантів, на 27-му році життя загинув вихованець футбольного клубу "Карпати" Олег Мазур. Про загибель футболіста в зоні бойових дій повідомила прес-служба Львівської Асоціації футболу.

Уточнюється, що молодий захисник зупинив прорив росіян на кордоні, але сам загинув.

"І знову біль, знову втрата... стало відомо, що вихованець львівських "Карпат" Олег Мазур загинув у зоні бойових дій. Мазур загинув у бою з російськими окупантами, які намагалися прорватися через кордон на Сумщині. Нашому воїну було всього 26", – йдеться в повідомленнях.

Можливо, він міг би стати успішним спортсменом, але коли в 2014 році росія окупувала Крим і частину Донбасу, Олег Мазур прийняв рішення змінити футбольні бутси на військову форму і дати відсіч загарбникам.

Олег був приємним у спілкуванні, добрим і дружньо ставився до колег, тренерів і вчителів футбольного клубу "Карпати".

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