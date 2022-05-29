Новое вооружение из США, которое получат украинские военные, не на шутку пугает россию.

Об этом в новом эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в Кремле яро противятся поставкам Украине американских РСЗО по одной простой причине. О недопустимости «эскалации» заявил даже министр иностранных дел рф.

«С ними потери противника вернутся к апрельско-мартовского уровню, когда погибало по тысяче в день. Сейчас погибает 200-300 в день, будет 400-500 погибать, может больше, когда заработают эти установки. Судя по всему, решение уже принято. Ну, война это такая штука: стреляешь ты, стреляют тебя. Поэтому сейчас покатит в обратную сторону», - рассказал Арестович.

Он также подчеркнул, что с новыми «Гарпунами» плохие новости ждут и Черноморский флот рф.

«Это история, которая отодвинет российский флот очень далеко от той части побережья, которую мы контролируем. Потому что призрак «Москвы» встал над каждым российским военным кораблем», - предупредил россиян Арестович.

Напомним, враг нанес новые удары по Кривому Рогу, стало известно о разрушениях.

Как сообщала Politeka, украинские войска пошли в атаку на одном из направлений.

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