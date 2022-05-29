Ситуация на фронте может резко измениться в пользу Украины уже в середине июня.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, переломной датой для Украины может стать 15 июня. Дело в том, что именно в середине следующего месяца пройдет новая встреча министров обороны НАТО по Украине.

Как отметил Арестович, сейчас США уже запустили системные поставки вооружений Украине с помощью кораблей.

«Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе, что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО», - - рассказал Арестович.

Он отметил, что после 15 июня ситуация на фронте может резко начать меняться в пользу Украины.

«Они (российские войска, - ред.) попытаются как раз до 15-20 июня достичь каких-то результатов, потому что дальше ситуация начнется меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, которые показывают перспективу», - пообещал Арестович.

Напомним, Арестович пояснил, почему оккупанты в панике от нового оружия с Запада.

Как сообщала Politeka, враг нанес новые удары по Кривому Рогу, стало известно о разрушениях.

Также Politeka писала, что всплыли цифры потерь оккупантов из внутренних данных рф.