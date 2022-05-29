Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам селекторного совещания с представителями правительства, "Нафтогаза", руководителями областных военных администраций и мэрами городов.
"На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений. Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируется и будет предложено на рассмотрение ВРУ", — пояснил Тимошенко.
По словам политика, основная цель законопроекта, который сейчас разрабатывается, - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны.
Отметим, в апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Правительство продлит действие тарифа на электроэнергию в размере 1,44 грн за кВт*ч для украинских домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт*ч за месяц. По его словам, в определенный предел потребления входит 80% украинцев.
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