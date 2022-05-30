Как сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Бельгии (NBB), речь идет о возможности обмена гривны на евро в Бельгии.
"Мы считаем своим гуманитарным долгом предложить эту услугу беженцам, и поэтому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране", - сказал директор NBB Том Германс.
Услуга будет доступна в кассах Национального банка, или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.
Гражданам Украины, которые находятся в Бельгии, потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Враг пытается окружить силы ВСУ и снимает с хранения технику: где готовится наступление
Тарифы на коммуналку: в Офисе президента сообщили, сколько придется платить за газ и тепло
Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"
ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку"
Напомним, в бельгийских городах оборудуют центры размещения беженцев из Украины. Первое "украинское село" открылось в Антверпене.
Также сообщалось о новых условиях в Приватбанке-что изменится с 1 июня.
Также об изменениях предупредил мобильный оператор Киевстар.
Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили, кого лишат пособия.