Как сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Бельгии (NBB), речь идет о возможности обмена гривны на евро в Бельгии.

"Мы считаем своим гуманитарным долгом предложить эту услугу беженцам, и поэтому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране", - сказал директор NBB Том Германс.

Услуга будет доступна в кассах Национального банка, или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

Гражданам Украины, которые находятся в Бельгии, потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги.

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Напомним, в бельгийских городах оборудуют центры размещения беженцев из Украины. Первое "украинское село" открылось в Антверпене.

Также сообщалось о новых условиях в Приватбанке-что изменится с 1 июня.

Также об изменениях предупредил мобильный оператор Киевстар.

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили, кого лишат пособия.