Три пакети послуг, популярних серед абонентів мобільного оператора "Київстар", не будуть доступні з 1 червня 2022 року. Про це інформує прес-служба мобільного оператора.
Зокрема, стануть недоступні три акційні пакети послуг, які були до цього досить популярні. Йдеться про "4g 10 000 МБ", "Бонусних 1000" і "Бонусних 3000 МБ".
При цьому, українці все ще мають можливість підключити додаткові пакети мегабайтів мобільного Інтернету, якщо їх основний пакет закінчився.
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До всього іншого, "Київстар" анонсував новий військовий тарифний план "LOVE UA", який почне діяти з 2 червня для бізнес - і контрактних клієнтів. Всі деталі нового тарифу оператор повідомить в день запуску. Зазначено, що новий тариф діятиме з іншими тарифами лінійки ВАШ, ТВІЙ, ВСІ РАЗОМ.
Нагадаємо, Київстар повідомив українцям про нові умови, що змінилося.
Як повідомляла Politeka, головні оператори Київстар, Vodafone та lifecell надали українцям мобільний інтернет у роумінгу.
Також Politeka писала, що робити, якщо зникне інтернет і телебачення.