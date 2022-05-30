Ці три акційні пакети послуг були до цього досить популярні серед українців.

Три пакети послуг, популярних серед абонентів мобільного оператора "Київстар", не будуть доступні з 1 червня 2022 року. Про це інформує прес-служба мобільного оператора.

Зокрема, стануть недоступні три акційні пакети послуг, які були до цього досить популярні. Йдеться про "4g 10 000 МБ", "Бонусних 1000" і "Бонусних 3000 МБ".

При цьому, українці все ще мають можливість підключити додаткові пакети мегабайтів мобільного Інтернету, якщо їх основний пакет закінчився.

До всього іншого, "Київстар" анонсував новий військовий тарифний план "LOVE UA", який почне діяти з 2 червня для бізнес - і контрактних клієнтів. Всі деталі нового тарифу оператор повідомить в день запуску. Зазначено, що новий тариф діятиме з іншими тарифами лінійки ВАШ, ТВІЙ, ВСІ РАЗОМ.

Нагадаємо, Київстар повідомив українцям про нові умови, що змінилося.

Як повідомляла Politeka, головні оператори Київстар, Vodafone та lifecell надали українцям мобільний інтернет у роумінгу.

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