Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, с сегодняшнего дня кредитные каникулы заканчиваются.

«ПриватБанк возобновляет кредитование по кредитным картам и предлагает возможность все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%. Для этого достаточно ежемесячно вносить обязательный платеж вовремя, до 25 числа», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что, если не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам: 3,5% — для карт Универсальная; 3,4% — для карт Универсальная Голд.

Также с июня снова можно подавать заявки на увеличение кредитного лимита.

В свою очередь некоторые клиенты пожаловались на несовершенную работу Привата и назвали происходящее – «кошмаром».

"Вы сначала сделайте так, чтобы люди имели возможность заходить в свой приват24! Большинство уехало за границу, спасая семьи, а вы блокируете вход в приват24, если не принят звонок. Смс вообще не приходят. Не банк, а кошмар! Прийти в отделение? В своем уме? А потом считать будете свои "бешеные" проценты?", "Вы совесть имеете? Большинство людей уехало спасая детей, мужчины на войне, многие потеряли работу, то как люди должны платить? Вы за Украину или против? Мародеры!», «ПриватБанк почему молчите? Сколько будете врать уважаемые?

Война, а вы все врете. За 10 минут я только услышал от оператора, что она не может зафиксировать жалобу потому что система не работает. Потом говорит, что может. И отключили меня.

Вы обманываете, говорите подавайте жалобу на 3700, а там не принимают. Вы говорите пишите на сайт. Но там жалобы не обрабатывают. То вы удерживаете у миллиона людей по 25 грн., то средства при пополнении мобильных не доходят. То взламывают счета и воруют средства, а вы ссылаетесь на войну, что, мол, война и из-за этого нет контроля. Но так было и до войны», «Переселенцев тоже касается? Работы нет, жилья нет... в чем мы виноваты, что такое случилось. Каникулы до конца войны!», - пишут разгневанные клиенты ПриватБанка в комментариях к сообщению о новых условиях по кредитным картам с 1 июня.

Напомним, в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня – как изменятся правила для клиентов.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.