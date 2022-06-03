Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, почему россияне не смогли оккупировать Николаев в отличие от Херсона.

Своими мыслями он поделился в интервью каналу "Исландия".

"Херсонская область была первой, в которую они зашли. В первый же день они поехали по херсонской земле. У нас был запас времени. Даже 2-3 дня - это очень важно, для того, чтобы изучить, что происходит.

Благодаря ВСУ и теробороны Херсона на день больше продержали Антоновсикий мост. Это тоже дало нам время, для того, чтобы перегрупироваться, подготовиться и обдумать, что нужно делать для защиты. Херсон был первым и первым всегда сложнее всего", - рассказал Виталий Ким.

Ранее Глава Николаевской ОГА Виталий Ким вместо привычного утреннего обращения показал, как готовит завтрак. В сети распространилось видео, на котором краш украинских женщин стоит у плиты и готовит себе поесть.

Судя по видео, в меню у главы облгосадминистрации вермишель с колбаской и яйцами. Также на столе можно увидеть порезанный свежий хлеб, натертый сыр, колбасу. Сам Виталий Ким в отличном расположении духа, он мило улыбнулся в камеру и продолжил сосредоточенно готовить свое блюдо.

Напомним, Виталий Ким показал подарок для военных от "хорошего человека".

Кроме того, Виталий Ким зарядил украинцев на оптимизм, видео.

Также Виталий Ким честно заговорил о своих президентских амбициях: "Меняется мировоззрение во время войны".