Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, почему россияне не смогли оккупировать Николаев в отличие от Херсона.
Своими мыслями он поделился в интервью каналу "Исландия".
"Херсонская область была первой, в которую они зашли. В первый же день они поехали по херсонской земле. У нас был запас времени. Даже 2-3 дня - это очень важно, для того, чтобы изучить, что происходит.
Благодаря ВСУ и теробороны Херсона на день больше продержали Антоновсикий мост. Это тоже дало нам время, для того, чтобы перегрупироваться, подготовиться и обдумать, что нужно делать для защиты. Херсон был первым и первым всегда сложнее всего", - рассказал Виталий Ким.
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Ранее Глава Николаевской ОГА Виталий Ким вместо привычного утреннего обращения показал, как готовит завтрак. В сети распространилось видео, на котором краш украинских женщин стоит у плиты и готовит себе поесть.
Судя по видео, в меню у главы облгосадминистрации вермишель с колбаской и яйцами. Также на столе можно увидеть порезанный свежий хлеб, натертый сыр, колбасу. Сам Виталий Ким в отличном расположении духа, он мило улыбнулся в камеру и продолжил сосредоточенно готовить свое блюдо.
Напомним, Виталий Ким показал подарок для военных от "хорошего человека".
Кроме того, Виталий Ким зарядил украинцев на оптимизм, видео.
Также Виталий Ким честно заговорил о своих президентских амбициях: "Меняется мировоззрение во время войны".