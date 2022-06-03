Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, почему россияне не смогли оккупировать Николаев в отличие от Херсона.

Своими мыслями он поделился в интервью каналу "Исландия".

"Херсонская область была первой, в которую они зашли. В первый же день они поехали по херсонской земле. У нас был запас времени. Даже 2-3 дня - это очень важно, для того, чтобы изучить, что происходит.

Благодаря ВСУ и теробороны Херсона на день больше продержали Антоновсикий мост. Это тоже дало нам время, для того, чтобы перегрупироваться, подготовиться и обдумать, что нужно делать для защиты. Херсон был первым и первым всегда сложнее всего", - рассказал Виталий Ким.

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Ранее Глава Николаевской ОГА Виталий Ким вместо привычного утреннего обращения показал, как готовит завтрак. В сети распространилось видео, на котором краш украинских женщин стоит у плиты и готовит себе поесть.

Судя по видео, в меню у главы облгосадминистрации вермишель с колбаской и яйцами. Также на столе можно увидеть порезанный свежий хлеб, натертый сыр, колбасу. Сам Виталий Ким в отличном расположении духа, он мило улыбнулся в камеру и продолжил сосредоточенно готовить свое блюдо.

Виталий Ким

Напомним, Виталий Ким показал подарок для военных от "хорошего человека".

Кроме того, Виталий Ким зарядил украинцев на оптимизм, видео.

Также Виталий Ким честно заговорил о своих президентских амбициях: "Меняется мировоззрение во время войны".