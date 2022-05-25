Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким снова порадовал новым видео, которое появилось в его телеграмм-канале. А позже еще и фото добавил. В ролике он рассказал о подарке для военных в Николаеве, который город поучил от "хорошего человека".
"Добрый день, мы с Украины! Приехало тут к нам десяточек машин для военных от одного хорошего человека. Виктор Иванович, спасибо, ценим. Вот… Поэтому наши солдаты будут ездить комфортно. А мы их сейчас покрасим, переделаем, ну и будет хорошо", - рассказал Виталий Ким в коротком ролике.
Позже в его телеграмм-канале появилось еще и фото, сделанное на фоне тех самых машин от благодетеля.
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Отметим, что днем ранее Виталий Ким похвастался украинцам, что в Николаев приезжали киевские волонтеры, и помимо "скорой помощи", зарядили его самого презентами. Довольный глава Николаевщины нес в руках сладости от волонтеров.
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