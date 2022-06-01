Известный во всей Украине глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прославился своими оптимистичными и позитивными видео. Чтобы не происходило в регионе, он всегда пытается рассказывать людям все в позитивном ключе, и много шутит о безалаберности российской армии.

Так, в этот раз Виталий Ким записал очередное видео с порцией позитива, и пообещал выходить на связь чаще, так как люди его об этом просят. В новом ролике чиновник рассказал о подрыве моста, который совершили оккупанты, отступая. Также он напомнил о Дне защиты детей, который отмечается 1 июня, и который в этом году провести как раньше не удалось.

Тем не менее Ким рассказал, что Николаев оживает, а люди начинают заниматься ремонтами пострадавших домов и квартир.

"Вижу, что мы оживаем, есть перспективы, люди радуются, ремонты начинают делать. Мы также закупаем кучу материалов строительных для восстановления разрешенных домов. Город оживает. Хоть мы все говорим: не надо. Еще две-три недели подождите, пока там ВСУ их оттолкнет. Люди многие не ждут. Я вот все-таки присоединюсь к мэру и скажу, что те, кто имеет возможность – потерпите. То есть, сейчас активная фаза защиты, оккупанты там в панике бегают, вывозят награбленное, сволочи, но это неизбежные вещи. Поэтому, я все-таки советую, две-три недели повременить и потом… можно еще раз обсудить", - рассказал Виталий Ким в новом обращении.

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