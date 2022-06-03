В Украине могут ввести уголовную ответственность за правонарушения в сфере установления цен и тарифов на социально значимые товары.

Также предлагают ужесточить наказание за хищение и последующий сбыт продукции военного назначения. Соответствующий законопроект № 7425 зарегистрировали в Верховной Раде, сообщается в газете ВР "Голос страны".

Если речь идет о нарушении порядка формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары в условиях чрезвычайного или военного положения, а цена превысила более чем в 1,2 раза уровень, определенный Кабмином, то наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

К социально значимым товарам, согласно перечню, утвержденному Кабмином, относят муку пшеничную, макаронные изделия, хлеб, крупы гречневую и овсяную, свинину, говядину, птицу, молоко, масло сливочное, сметану, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар, овощи борщового набора, некоторые лекарственные средства, бензин (А-92, А-95), дизельное топливо, автогаз.

За незаконное приобретение и сбыт продукции, имеющей признаки товара военного назначения, законопроект предусматривает наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен) или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом, или в крупном размере, будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Совета.

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