Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время презентации "Отчета о финансовой стабильности".

По словам Николайчука, прежде всего девальвация связана с "ростом объемов эмиссионного финансирования государственного бюджета, на который вынужден был пойти НБУ с начала войны вследствие того дефицита, который образовался".

"В течение последних недель, месяцев, мы видим усиление девальвационного давления. Мы видим увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса", - пояснил эксперт.

"В результате войны мы ожидаем, что в этом году ВВП сократится не менее, чем на треть. Мы ожидаем ускорения инфляции и превышения уровня более 20%", — заявил Николайчук.

По его словам, впервые за пять лет сектор стал убыточным из-за резкого роста отчислений в резервы. В дальнейшем убытки банков от кредитного риска будут расти: по прогнозу НБУ, банки потеряют не менее 20% кредитного портфеля.

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