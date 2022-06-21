Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время презентации "Отчета о финансовой стабильности".
"В течение последних недель, месяцев, мы видим усиление девальвационного давления. Мы видим увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса", - пояснил эксперт.
По словам Николайчука, прежде всего девальвация связана с "ростом объемов эмиссионного финансирования государственного бюджета, на который вынужден был пойти НБУ с начала войны вследствие того дефицита, который образовался".
Представитель НБУ также раскрыл реальные потери финансового сектора Украины из-за полномасштабного вторжения рф.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Чревато тяжелыми последствиями": украинцы массово отравились популярным блюдом, что известно
Маршрутка с людьми перевернулась на трассе Одесса-Рени: пострадавших увозят "скорые"
"У них всегда будет больше "пушечного мяса": британский полковник раскрыл, как можно победить рф
"В результате войны мы ожидаем, что в этом году ВВП сократится не менее, чем на треть. Мы ожидаем ускорения инфляции и превышения уровня более 20%", — заявил Николайчук.
По его словам, впервые за пять лет сектор стал убыточным из-за резкого роста отчислений в резервы. В дальнейшем убытки банков от кредитного риска будут расти: по прогнозу НБУ, банки потеряют не менее 20% кредитного портфеля.
Напомним, бесплатная растаможка отменяется: Рада приняла важный закон, который изменится уже с 1 июля.
Politeka сообщала, кто из украинцев может претендовать на выплаты от Красного Креста через ПриватБанк.
Также Politeka писала, что новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, грозят штрафы до 68 тысяч гривен.