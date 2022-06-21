В Кабмине подчеркнули, что у государства сейчас ограничены ресурсы.

О решении правительства ограничить выплаты безработным гражданам объявил 21 июня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что теперь украинцы, официально зарегистрированные как безработные, будут получать выплаты только месяц. Если же в течение 30 дней им не удастся трудоустроиться, они будут привлекаться к общественно полезным работам.

«Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», - заявил Шмыгаль.

Перечень общественно полезных работ, к которым будут привлекать безработных, уже утвержден.

«Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что нужно делать в каждом конкретном регионе - будут определять местные власти», - рассказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что этот труд будет оплачиваться: люди будут получать выплаты в размере минимальной зарплаты. По состоянию на сегодняшний день она составляет 6500 гривен.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что статус и выплаты по безработице будут потеряны, если украинец находится за границей более 30 дней во время военного положения.

Напомним, курс валют и инфляция, в НБУ предупредили, что происходит с ценой на доллар.

Как сообщала Politeka, тарифы на газ и тепло во время войны: принято решение, какими они будут и что делать с долгами.

Также Politeka писала, что компенсация от Красного Креста через ПриватБанк: кто из украинцев может претендовать на выплаты.