Граждане, которые приютили в своих домах людей, пострадавших от боевых действий, могут получить помощь от Красного Креста Украины через ПриватБанк. Об этом сообщили в телеграмм-канале банка. Организация в рамках международного сотрудничества начинает выплату компенсаций за временное размещение переселенцев по программе Прихисток через платежную систему PrivatMoney.

Компенсацию могут получить владельцы жилых помещений, безвозмездно размещающих в них внутри перемещенных лиц (гость объязательно должен иметь статус ВПЛ). Размер компенсации составляет 14.77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц. Средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

Как получить компенсацию?

Зарегистрировать свое жилье на сайте: https://prykhystok.gov.ua/, не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, что удостоверяют их личности.

В день прекращения размещения внутриперемещенного лица или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц.

Обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.

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