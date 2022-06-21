Как пишет Politeka.net, документом вводится мораторий на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения.

Таким образом в течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения или отмены будет запрещено повышать цены на тарифы за газ и тепло.

Так что цена на газ для бытовых потребителей не может быть больше, чем та, что была по состоянию на 24 февраля этого года.

Кроме того, законопроект устанавливает временный запрет поставщику природного газа принудительно взыскивать задолженность с потребителей – в частности, включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскания этой задолженности в принудительном порядке, предпринимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием данной задолженности и тому подобное.

"Вместе с тем, мы предусмотрели компенсации убытков и потерь для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения. Они будут покрываться из госбюджета", - сообщили в партии "Слуга народа".

Финансировать расходы, которые возникнут вследствие введения моратория планируется за счет увеличения расходов специального фонда Государственного бюджета на 264.3 млрд грн. - соответствующий законопроект народные депутаты также приняли в первом чтении.

Напомним, Верховная Рада также отменила бесплатную растаможку авто.

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