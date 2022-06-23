Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По его словам, зима в Украине будет «сверхсложной».

«Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу», - предупредил Чернышов.

В свою очередь украинцы пока не спешат верить, что Украина будет готова к отопительному сезону.

«И в очередной раз дома не будут готовы к отопительному сезону в Кривом Роге по факту, так как Житлосервису не подписывают акты подготовки домов к отопительному сезону. Работники Теплоцентра не первый год отмажутся гарантийными письмами. Когда это закончится? Трубы тепла в подвалах голые много лет», «Разговариваете вы хорошо, но отказаться от центрального отопления почему-то не разрешаете на законодательном уровне. Я не хочу, чтобы вы решали сколько мне нужно тепла и насчитывали, сколько вам захочется», «А как насчет оплаты за помещение общего пользования, где разбиты окна и чердаки с дырками...мы за уличный воздух платить не будем», "Покупайте, дорогие украинцы, теплые одеяла и халаты. Будет очень сложно зимой. Главное, чтобы теплокоммунэнерго начисляли за тепло также за 16 градусов, а не как это у них бывает что за 25", - пишут украинцы в ответ на заявление Чернышова.

Добавим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также предупреждал о трудностях в отопительном сезоне.

По его словам, оккупанты уничтожили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчуцьку, Черниговскую, Охтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ.

«Отопительный сезон в этом году не будет легким», - подчеркивал Шмыгаль.

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