В учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности.

Сейчас активно идет подготовка к новому учебному году в учебных заведениях Украины. При безопасной ситуации в регионе занятия планируются начать 1 сентября.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram канале и уточнил детали.

Как отмечает Тимошенко, для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС

готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.

к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации

у каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса.

Также администрация учебных заведений создает запасы воды и медикаментов и проводит тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Кроме того, учащиеся и студенты, которые учились в заведениях, что находятся на временно оккупированных территориях или повреждены обстрелами оккупантов, продолжат обучение в тех же заведениях, однако дистанционно.

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