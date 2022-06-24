Сейчас активно идет подготовка к новому учебному году в учебных заведениях Украины. При безопасной ситуации в регионе занятия планируются начать 1 сентября.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram канале и уточнил детали.
Как отмечает Тимошенко, для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:
- обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС
- готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.
- к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации
- у каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса.
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Также администрация учебных заведений создает запасы воды и медикаментов и проводит тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.
Кроме того, учащиеся и студенты, которые учились в заведениях, что находятся на временно оккупированных территориях или повреждены обстрелами оккупантов, продолжат обучение в тех же заведениях, однако дистанционно.
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