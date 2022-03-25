Українські школярі наприкінці цього навчального року зможуть отримати документ про його завершення.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив глава Міносвіти Сергій Шкарлет. Він запевнив, що всі діти, які зараз проходять навчання не в своїх школах, а також за кордоном, зможуть отримати документ про завершення навчального року.

"Всі їхні оцінки будуть зараховані, де б дитина не вчилася зараз: в будь-якій іншій школі,яка здійснює очне. Це може бути будь - який заклад загальної середньої освіти, в тому числі і приватні навчальні заклади", - підкреслив міністр.

Шкарлетт зазначив, що існує ряд приватних шкіл, які мають ліцензію і співпрацюють з Міністерством освіти. Видані ними документи будуть рівноправні документам про освіту, виданим державними школами.

Також міністр освіти нагадав українцям про існування національної електронної платформи Всеукраїнська школа онлайн для дистанційного навчання. Вона доступна завжди і включає в себе уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів.

Також очікується, що найближчим часом Міносвіти затвердить методичні рекомендації з окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану.

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