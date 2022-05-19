Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафон відповів на хвилююче багатьох питання про отримання українських атестатів випускниками шкіл у містах, які були тимчасово окуповані росіянами.

Багатьох зараз хвилює питання про те, чи зможуть випускники шкіл з тимчасово окупованих населених пунктів отримати українські атестати та документи про освіту. Шкарлет запевнив, що така можливість у школярів буде.

Міністр уточнив, що на сьогоднішній день на непідконтрольній Києву території України опинилися близько 800 шкіл. При цьому більш ніж в 280 з них, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, навчальний рік вже закінчився.

Шкарлет запевнив, що документи про освіту цього року отримають всі випускники. При цьому буде неважливо, чи може школяр продовжувати навчання в школі.

"Всі без винятку школярі будуть атестовані за щорічною оцінкою", - повідомив міністр.

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