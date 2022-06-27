Белорусская армия очень мала – всего 7-9 тысяч боеспособных солдат. Кроме того, это не профессиональная армия, там нет контрактников, и она состоит из призывников. При этом стоит понимать, что участие армии Беларуси в войне россии против Украины может ограничиться двумя направлениями.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в комментарии OBOZREVATEL.

"Задача Беларуси – оттягивать наши войска. Если они будут входить, то их задача будет перерезать коммуникации, то есть занимать пути потенциальных поставок вооружения. На большее они не способны", – заявил эксперт.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день риски вторжения остаются сравнительно минимальными. Но в связи с тем, что россияне начали перебрасывать туда дополнительные силы, они начинают взрастать. При этом, если вооруженные силы Беларуси все же пойдут на вторжение в Украину, они будут разбиты, если не сбегут.

Виктор Андрусив также рассказал, что увеличит вероятность вторжения белорусских военных в Украину. Это возможно, если армия рф сконцентрирует свои силы в Беларуси для нового вторжения на север Украины. Тогда беларусские войска могут выступить в качестве дополнительных сил.

Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

Как сообщала Politeka, рф находится в нескольких часах от экономической катастрофы.

Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".