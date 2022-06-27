Такое мнение высказал известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.
По его словам, логично когда человек комментирует свою зону отвественности. Например. Давид Арахимия - переговоры.
"Когда он возглавляет какую-то переговорную историю, это я понимаю. А когда просто куда-то уехал и что-то сказал-нет", - признался Игорь Кондратюк в интервью Украинской правде.
Говоря о советнике руководителя Офиса президента Алексее Арестовиче, Кондратюк отметил, что это «вообще отдельная история».
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"Мне кажется, что это дед Панас, который нравится не деткам, а женщинам определенного склада поведения. Я больше готов доверять спичрайтеру, которого бы назначили одного выступать от власти", - пояснил свою точку зрения Кондратюк.
Зато телеведущий и продюсер следит за оперативными сообщениями Генштаба и военных экспертов, отслеживает изменения карты войны.
Напомним, Кондратюк рассказал, удалось ли его родным спастись из оккупированной Херсонщины.
Раньше Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.
Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.