В окружении президента Украины Владимира Зеленского слишком много демократии в военное время.

Такое мнение высказал известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

По его словам, логично когда человек комментирует свою зону отвественности. Например. Давид Арахимия - переговоры.

"Когда он возглавляет какую-то переговорную историю, это я понимаю. А когда просто куда-то уехал и что-то сказал-нет", - признался Игорь Кондратюк в интервью Украинской правде.

Говоря о советнике руководителя Офиса президента Алексее Арестовиче, Кондратюк отметил, что это «вообще отдельная история».

"Мне кажется, что это дед Панас, который нравится не деткам, а женщинам определенного склада поведения. Я больше готов доверять спичрайтеру, которого бы назначили одного выступать от власти", - пояснил свою точку зрения Кондратюк.

Зато телеведущий и продюсер следит за оперативными сообщениями Генштаба и военных экспертов, отслеживает изменения карты войны.

Напомним, Кондратюк рассказал, удалось ли его родным спастись из оккупированной Херсонщины.

Раньше Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.

Как известно, оккупанты нанесли удар по дому Кондратюка под Киевом 14 марта, в день его 60-летия.