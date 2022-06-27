Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, який народився в цьому селі.

За його словами, останнім з Херсонщини виїхав його брат – на той момент зв’язку там уже не було.

«І не можна було виїхати через Миколаїв чи на Кривий Ріг. В принципі, на Кривий Ріг і не було евакуації, люди виїжджали в основному через Снігурівку. Мати виїхала 8 квітня з невісткою, яка вперше довгий час їхала за кермом, і двома онуками, дітьми мого брата», - розповів Кондратюк.

А от брат телеведучого виїжджав вже в кінці травня, і чотири дні ночував біля Василівки Запорізької області.

«Такий треш трешовий, після якого все це скотство на голову не налазить… У мене там ще купа родичів залишилися – тітки, дядьки, брати, сестри», - пояснив Кондратюк.

Телеведучий також розповів, що він родом з півночі області, яку вже звільнили. Коли окупанти зайшли до його рідного Пригір'я, вони вбили літнього чоловіка, який вийшов до них у зеленій формі.

«Вони злякалися і вбили його. Скотину місцевих жителів убивали на шашлики», - розповів Кондратюк.

За його словами, загарбники попередили місцевих, щоб вони виїжджали, бо їм «тут не буде життя».

Кондратюк також зізнався, що мама радить йому не розповідати про те, що пережили його родичи через напад окупантів на Херсонщину – щоб не наражати тих, хто там залишився, на небезпеку.

Нагадаємо, Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.

Як відомо, окупанти завдали удару по будинку Кондратюка під Києвом 14 березня, в день його 60-річчя.

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