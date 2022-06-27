Дефолт росії - це фінальний акорд економічної історії країни і додатковий аргумент не мати з нею справу.

Про це, як пише Politeka.net, заявив народний депутат України, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, коментуючи інформацію про те, що росія Росія вперше за століття оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією все більш жорстких санкцій Заходу.

Пояснюючи, що це означає Железняк зазначив, що у короткостроковій переспективі нічого – Путін не помре, цукор не зникне і росіяни навіть зможуть щось фінансувати.

«По-перше, тут варто зазначити, що подія дефолту завжди дуже негативно впливає на країну. Її відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокується банківська система, падають всі рейтинги, інвестиції збігають з країни. І звісно ніхто не хоче мати справу з такою країною. Але все це вже сталося у РФ і до події дефолту. Фактично, вони «моральний дефолт» вже з 24 лютого, а технічним номінально стали тільки сьогодні. Тому наслідки для РФ дуже непомітні - у них і так все погано було», - зазначив Железняк.

По-друге, зазначив народний депутат, після настання події дефолту можуть виникнути «крос-дефолти» - коли інші кредитори попросять достроково виплатити гроші. Мова йде про декілька десятків мільярдів доларів.

«Але знов ж таки, дуже наївно вимагати у країни яка відкрито ворує все від пральних машин до сотні літаків, повернути достроково борг. Та і чому б їм вже повертати? Вони ж дефолт. По-третє, чи означає це що у РФ закінчились гроші? Ні. Поки захід купує у них нафту та газ, гроші у них поки є. Тому дефолт і «технічний» - гроші є, а ось зробити щось з ними не можуть нічого. Як Остап Бендер у «Золотому теля»», - пояснив нардеп.

Однак ця подія все ж дуже важлива.

«Тому що це фінальний акорд їх економічної історії. І додатковий аргумент не мати справу з РФ. І точно буде покладено у всі звіти і навіть найбільш ризикові інвестори підуть з ринку РФ. Та і той самий менеджмент Leroy Marlin все менше має аргументів залишатися на ринку орків.А ще чергове приниження, коли Росію ще раз поставили на коліна, рішенням нікому невідомому американської Office of Foreign Assets Control (OFAC). І сигнал світу, що найближчі десятиліття економічно РФ буде ніхто», - пояснив Железняк.

За його словами, санкції проти рф тільки будуть посилюватися і наступними під їх вплива потраплять російські золото та газ.

«Тому технічний дефолт це звичайно цвях. Красивий цвях, який поки що не забитий у лоб путіна. Але який вже міцно тримає кришку труни економіки окупанта», - запевнив Железняк.

Нагадаємо, рф оголосила дефолт, який може стати найбільшим в історії.

Тим часом Білорусь відправляє в рф вагони, набиті боєприпасами.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Білорусі із закликом не дати себе затягнути у війну рф проти України.