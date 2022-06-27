Об этом, как пишет Politeka.net предупредила известный синоптик Наталья Диденко. Тем, кто не любит и плохо переносит жару синоптик советует в ближайшие два-три дня притаиться за зашторенными окнами, регулярно делать влажную уборку, выбираться на улицу или рано утром, или после 18-19 часов.

"Потому что уже завтра, 28-го июня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 28 +33, местами до + 35 градусов. Дождей, чтобы освежали немного жару, ночью и днем во вторник - вряд ли, будет светить летнее солнце. Однако! Завтра аж вечером все же кратковременные дожди с грозами возможны в северных, восточных и центральных областях и локально в Карпатах", - рассказала Диденко.

По ее словам, в западных областях и в южной части во вторник будет сухо.

В Киеве сильная жара будет вплоть до среды включительно – ожидается +30, +34 градуса.

"Ослабление жары придет как раз на заключительную гастроль июня, 30-го числа: в четверг температура воздуха снизится до +28+29 градусов. Завтра в столице - преимущественно сухо, аж вечером есть вероятность кратковременного дождя и грозы", - рассказала синоптик.

Также Диденко сообщила, что «станет легче дышать» уже с четверга, 30 июня.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о температурных качелях в июле, какой будет погода.

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