Кабинет министров Украины определил даты начала и окончания 2022/23 учебного года в школах во время действия правового режима военного положения.

Так, согласно постановлению от 24 июня 2022 г. № 711, учебный год начнется 1 сентября.

«Установить продолжительность 2022/23 учебного года с 1 сентября 2022 г. по 30 июня 2023 года», - говорится в документе.

Постановлением поручается областным и Киевской городской военным администрациям вместе с учредителями учреждений образования обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, а в вузах, кроме первых курсов, - с 15 августа.

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей", - заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также премьер подчеркнул, что на прифронтовых и оккупированных территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат.

В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате боевых действий в Украине было разрушено 1873 учебных заведения.

"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это огромный масштаб потерь. Но когда с нами объединены Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", – сказал Зеленский.

Напомним, военное положение могут продлить после 23 августа.

Также сообщалось, кого из украинцев коснется отмена бесплатного проезда с 1 июля.

Кроме того напомним, что украинцы смогут вернуться из-за границы даже без документов - о каких случаях идет речь.