Укргидрометцентр предупредил о сразу нескольких опасных метеорологических явлениях на территории Украины.

На субботу, 2 июля, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 2 июля в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

І уровень опасности объявлен в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Также 2 июля в Украине, кроме Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Закарпатской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее эксперты Укргридрометцентра дали прогноз, что в этом году в июле средняя месячная температура воздуха ожидается 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), что на 1,5-2° выше нормы.

При этом месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы.

Напомним, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

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