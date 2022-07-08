В Украине потребительская инфляция в июне ускорилась до 20,1% с 18,0% в мае.

Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2022 года.

По данным экспертов Нацбанка, на ускорение инфляции повлияли как общемировые тенденции (например, высокие цены на энергоресурсы), так и внутренние факторы, прежде всего связанные с войной.

При этом сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

В НБУ также проанализировали, как из-за роста инфляции на фоне нарушения производственных и логистических путей, разрушения инфраструктуры, ограниченности запасов и возможностей импорта, оккупации территорий, изменились цены в Украине. Так, возникли локальные и временные дефициты (топливо, соль), увеличились расходы бизнеса, произошел шоковый рост цен на оккупированных территориях.

В Нацбанке также сообщают, что ускорился рост цен на сырые продукты вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на выращивании ранних овощей, а также роста расходов на их производство и поставку. Дорожали также крупы и мясо.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заговорили о введении штрафов для нарушителей комендантского часа.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.