Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2022 года.
По данным экспертов Нацбанка, на ускорение инфляции повлияли как общемировые тенденции (например, высокие цены на энергоресурсы), так и внутренние факторы, прежде всего связанные с войной.
При этом сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
В НБУ также проанализировали, как из-за роста инфляции на фоне нарушения производственных и логистических путей, разрушения инфраструктуры, ограниченности запасов и возможностей импорта, оккупации территорий, изменились цены в Украине. Так, возникли локальные и временные дефициты (топливо, соль), увеличились расходы бизнеса, произошел шоковый рост цен на оккупированных территориях.
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В Нацбанке также сообщают, что ускорился рост цен на сырые продукты вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на выращивании ранних овощей, а также роста расходов на их производство и поставку. Дорожали также крупы и мясо.
Напомним, в Министерстве внутренних дел заговорили о введении штрафов для нарушителей комендантского часа.
Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.