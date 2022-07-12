Как сообщает ПриватБанк, так могут действовать мошенники.
Так как можно защитить свои деньги.
«Проверяйте адрес сайта. Мошенники делают копии, адреса которых могут отличаться от настоящего сайта одной буквой. К примеру, privad24 вместо privat24», - предупреждают в ПриватБанке.
Кроме того ни в коем случае не можно передавать никому логин и пароль от Приват24 и данные карты, особенно CVV-код (три цифры с обратной стороны карты).
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Напомним, ранее в ПриватБанке сообщили, что делать, если банкомат деньги списал, но не выдал.
Тем временем ПриватБанк запускает новую функцию – что стало доступным.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.
Также сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого пропали 15 тысяч.