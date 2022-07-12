Сообщения в мессенджере о выплатах пострадавшим в войне, COVID-выплаты и денежные выигрыши должны быть внимательны.

Как сообщает ПриватБанк, так могут действовать мошенники.

Так как можно защитить свои деньги.

«Проверяйте адрес сайта. Мошенники делают копии, адреса которых могут отличаться от настоящего сайта одной буквой. К примеру, privad24 вместо privat24», - предупреждают в ПриватБанке.

Кроме того ни в коем случае не можно передавать никому логин и пароль от Приват24 и данные карты, особенно CVV-код (три цифры с обратной стороны карты).

Напомним, ранее в ПриватБанке сообщили, что делать, если банкомат деньги списал, но не выдал.

Тем временем ПриватБанк запускает новую функцию – что стало доступным.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.

Также сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого пропали 15 тысяч.