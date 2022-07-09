Банкомат ПриватБанку гроші списав, але так їх і не видав – про такий інцидент повідомила мешканка одного з українських міст.

За її словами, все сталося у Запоріжжі, де її чоловікк знімав кошти в розмірі 10 000 тисяч гривень.

«З моєї картки монобанк. Гроші банкомат не видав, але ця сума була списана з моєї карти. Чоловік одразу підійшов до менеджера, так як банкомат знаходиться в середині відділення банку. На питання, що робити дівчина відповіла дзвоніть на 3700. Мов, ми нічим вам не можемо допомогти…», - розповіла жінка.

Вона також додала, що не є клієнтом Приватбанку і не може зв’язатись з оператором ні по телефону, ані в чатах.

«Ми повідомили свій монобанк про цю халепу, наш банк дав запит на що прийшла відповідь: приватбанк списав сумму остаточно і монобанк подав оскарження спорної транзакції в платіжну систему. Слава богу що я не є клієнтом Приватбанку це однорукі бандити якісь», - резюмувала обурена жінка.

У ПриватБанку відповіли, що інколи техніка дійсно може спрацювати некоректно.

«… Саме той банк, що випустив картку має створювати запит щодо коректності проведення операції, якщо клієнт не згоден з нею, адже лише банк емітент може бачити, чи дійсно кошти списані. Якщо заявка була подана — необхідно очікувати на результат її розгляду», - розповіли у ПриватБанку стосовно повернення коштів.

Нагадаємо, ПриватБанк запускає нову функцію - що стало доступним.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.

Також повідомлялося про клієнта ПриватБанка, з картки якого зникли 15 тисяч.