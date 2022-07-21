Национальный банк провел коррекцию официального курса гривны к доллару США и зафиксировал его на уровне 36,5686 грн/долл.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в официальном заявлении НБУ.

«Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны", – заверил Глава НБУ Кирилл Шевченко.

По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Также в НБУ уверяют, что коррекция официального курса гривни будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. Также подчеркивается, что рост цен, в первую очередь, является последствием войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках.

«Вместо этого фиксация официального курса на новом более устойчивом уровне позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в ​​Украине», - подчеркнули в НБУ.

Между тем, в сети уже обсуждают, какие цифры будут в обменниках:

«Это давно пора было сделать уже. Спекулянты валютные немного поноют сейчас и все», «Курс в обеменках по 40», «Теперь в обменниках 45 будет», «Почему сразу не 50?»

Напомним, Нацбанк выводит из оборота популярные монеты - до какого числа их надо обменять.

Также на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины - "В единстве – сила".

Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету " Ой у лузі червона калина ".