Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в официальном заявлении НБУ.
«Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны", – заверил Глава НБУ Кирилл Шевченко.
По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.
Также в НБУ уверяют, что коррекция официального курса гривни будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. Также подчеркивается, что рост цен, в первую очередь, является последствием войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках.
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«Вместо этого фиксация официального курса на новом более устойчивом уровне позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине», - подчеркнули в НБУ.
Между тем, в сети уже обсуждают, какие цифры будут в обменниках:
«Это давно пора было сделать уже. Спекулянты валютные немного поноют сейчас и все», «Курс в обеменках по 40», «Теперь в обменниках 45 будет», «Почему сразу не 50?»
Напомним, Нацбанк выводит из оборота популярные монеты - до какого числа их надо обменять.
Также на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины - "В единстве – сила".
Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету " Ой у лузі червона калина ".