Как решение Нацбанк зафиксировать официальный курс доллара повлияет на цены, рассказали в самом НБУ.

Напомним, 21 июля Национальный банк впервые с начала активной фазы войны повысил официальный курс доллара до 36,57 грн.

Такое решение регулятор объяснил изменением внутренних и внешних условий существования украинской экономики. За последние пять месяцев доллар укрепился почти против всех валют из-за роста опасений в мире по поводу начала новой рецессии.

Это повлекло за собой панику среди обычных украинцев и апокалиптический прогноз некоторых экспертов, что совсем скоро курс может стать даже не 40, а 50. Так, экономист Алексей Геращенко предположил, что уже к концу 2022 года курс гривны к доллару в обменниках может достичь отметок до 40-50 грн/долл.

В самом Нацбанке успокаивают: «Решение будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию – около 2-3 процентных пунктов до годовых темпов роста цен, учитывая, что 0,6-0,8 из них составят прямые и вторичные эффекты от повышения цен на горючее».

Также в НБУ заверили, что корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен. Там объясняют это тем, что в основе роста потребительских цен в первую очередь лежит не курсовой фактор, а другие причины - высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны.

«Во-вторых, курс на уровне 29,25 грн за 1 доллар США из-за изменения внутренней и внешней ситуации с момента его введения постепенно терял роль якоря в экономике. Это означает, что в цену импортируемых товаров еще до изменения уровня фиксации официального курса уже закладывался более высокий курс гривны к доллару США. Кроме того, часть импорта закупалась за счет наличной валюты, курс на которую также был выше официального», - заверили в НБУ.

Также подчеркивается, что в условиях низкого потребительского спроса импортеры и торговцы частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров. Они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу.

«И, в-четвертых, в корзине потребительской инфляции вес преимущественно импортируемых товаров составляет около трети. Даже для этих товаров ценообразование не полностью оговаривается обменным курсом», - успокаивают в НБУ.

Вот почему. Убеждают в Нацбанке, +25% по официальному курсу не означает равнозначного роста инфляции.

Напомним, что с 22 июля Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен – как она выглядит.

Также Нацбанк озвучил новые правила.

Кроме того, в НБУ озвучили прогноз по ценам на товары и услуги.