В Україні через підвищення офіційного курсу долара на 25% до 36,5 грн/$ ціни на товари та послуги можуть кардинально змінитися. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Інтерфакс.
У споживчому кошику на імпортні товари припадає майже третина. Проте їхнє подорожчання за нового офіційного курсу буде згладжено частково за рахунок скорочення маржі імпортерів, частково – за рахунок вже закладених очікувань девальвації та частково – за рахунок імпорту за готівкову валюту, курс якої вже був на рівні нинішнього офіційного.
За його словами, ціни можуть додатково зрости на 2-3%. У цілому нині можна вважати обмеженим впливом споживчі ціни. НБУ очікує за підсумками цього року інфляцію на рівні 31% та її зниження до 20,7% наступного року.
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За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.
Нагадаємо, що НБУ підняв курс гривні на 25%, що тепер буде з цінами та цифрами в обмінниках.
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