Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (III квартал 2022 года).

Во ІІ квартале банки констатировали ухудшение качества кредитов, неизменность умеренного спроса на кредиты со стороны бизнеса и сокращение спроса со стороны населения, усиление стандартов кредитования и снижение уровня одобрения заявок. Банки ожидают умеренного возобновления спроса на кредиты и в дальнейшем прогнозируют усиление всех видов рисков.

Большинство банков вторично подряд сообщили об усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных, валютных кредитов и займов крупного бизнеса.

Стандарты кредитования домохозяйств ужесточились второй квартал подряд. Как и в I квартале, на это повлияли ухудшение общей экономической активности, худшие курсовые и инфляционные ожидания. Уровень одобрения заявок на кредиты физическим и юридическим лицам снизился, в том числе на потребительские - стремительнее всего за всю историю опросов, отмечают в НБУ.

Участники опроса отметили рост всех видов рисков во ІІ квартале 2022 года, наиболее заметно – кредитного и операционного, как и квартал назад. В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.

В следующие 12 месяцев банки прогнозируют сокращение объемов как корпоративного, так и розничного кредитования. В то же время, оценки перспектив возобновления потребительского кредитования несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом.

Текущий опрос проводился с 28 июня по 12 июля 2022 г. среди кредитных менеджеров 27 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, 21 июля Национальный банк впервые с начала активной фазы войны повысил официальный курс доллара до 36,57 грн.

Также в НБУ решили объяснить, что теперь будет с ценами.

Кроме того, Нацбанк, повысив курс доллара, предупредил об очередных нововведениях.