Многие оказавшиеся в оккупации украинцы сейчас находятся на грани выживания – нет ни денег, ни возможности устроиться на работу.

Как следствие, у людей нет возможности оплатить счета за коммунальные услуги. В том числе и за газ. Кроме того, люди не могут пополнить банковские карты, чтобы оплатить коммунальные услуги через Интернет.

Так, на официальной странице Газоснабжающей компании «Нафтогаз України» в Facebook одна из жительниц временно оккупированной территории рассказала:

«Мы в оккупации не можем платить. Пополнить карточку негде: банков, терминалов нет. Что нам делать? У людей за 5 месяцев все кредитки пустые».

В ответе "Нафтогаз" порекомендовал "оплачивать счета по мере возможности и в зависимости от ситуации".

Также в компании напомнили способы оплаты: в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить на сайте, в чате или в контакт-центре); в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger; через сайты и мобильные приложения банков; с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

"Говорю карточки пустые и пополнить невозможно. Люди без работы 5 месяцев. Вот когда освободят, тогда и оплатим", - ответила женщина.

Напомним, в Нафтогазе на фоне дефолта сообщили украинцам, будет ли в их домах газ.

Кроме того, украинцам в "Нафтегазе" сообщили, что делать и куда обращаться, если не пришла платежка за газ.

Кроме того, в «Нафтогазе Украины» напомнили, что счета за потребленный газ по-прежнему можно платить в Приват24.

Также сообщалось, что Кабинет Министров установил фиксированную цену на поставку газа для производителей тепла.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей большого украинского города уже предупредили, что тепла в их домах этой зимой не будет.