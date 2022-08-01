Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» напоминает, что украинцам нужно передать показания своих газовых счетчиков.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на компанию, показатели следует передать с 1 по 5 августа.

"Просим вас передать данные до 5 августа, чтобы в ваших квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа", - подчеркивают в Нафтогазе.

Также подчеркивается, что передавать показания счетчика нужно по-прежнему оператору ГРМ (облгаза).

«Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Сотрудники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.», - объясняют в Нафтогазе.

Передать показания вашему оператору ГРМ (облгаза) можно одним из способов: На сайте или в чате облгаза; позвонив в контакт-центр облгаза.

«Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ. Поэтому важно передавать информацию вовремя», – сообщили в Нафтогазе о последствиях, если данные счетчика не будут переданы вовремя.

Кроме того, в Нафтогазе объяснили, что согласно законодательству Украины, компания не имеет права получать показания по потреблению газа от потребителя.

«Эта функция возложена на операторов ГРМ (облгазы)», – подчеркнули в Нафтогазе.

Напомним, в Нафтогазе на фоне дефолта сообщили украинцам, будет ли в их домах газ.

Кроме того, украинцам в "Нафтогазе" сообщили, что делать и куда обращаться, если не пришла платежка за газ.

Также сообщалось, что Кабинет Министров установил фиксированную цену на поставку газа для производителей тепла.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей большого украинского города уже предупредили, что тепла в их домах этой зимой не будет.