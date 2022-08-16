Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5748 о противодействии мобингу – то есть травле сотрудников на рабочем месте.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила соавтор законопроекта, народный депутат Юлия Гришина.

По ее словам, на законодательном уровне мобинг будет определяться, в частности, в следующих формах: экономическое, психологическое давление, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы.

«Закон будет гарантировать рабочим правовую защиту от травли во время осуществления трудовой деятельности, возмещения ущерба, причиненного в результате таких действий и/или бездействия», – сообщила Гришина.

Также депутат расшифровала проявления мобинга.

Так, в экономическом давлении он выражается в неравной оплате труда, безосновательном лишении части выплат. Премий, бонусов и тд.

Когда говорят о психологическом давлении, речь идет о создании враждебной, оскорбительной атмосферы, угрозы, высмеивания, клеветы, неравномерном распределении нагрузки и задач между работниками.

Изоляция работника от трудового коллектива, включая изменение местонахождения рабочего места, не приглашение на встречи и совещания, в которых он обычно участвует, перенос рабочего места в неприспособленные для этого места и т.п. - это также проявление мобинга.

По словам нардепа, их следующий шаг – принять законопроект, предусматривающий наказание за совершение травли на работе. За эти действия, отмечает Гришина, должны быть жесткие штрафы, ведь мобинг может привести не только к психологической напряженности или депрессии, а даже к самоубийству.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне войны в Украине резко подскочил уровень безработицы.

Об этом говорилось в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Так, уровень безработицы в Украине подскочил до отметки около 35%, несмотря на усилия компаний по содержанию работников. Причиной столь резкого скачка стала ситуация с безопасностью, из-за чего многие предприятия закрылись, а люди просто уехали.

Напомним, температуру в квартирах этой зимой снизят – украинцев призывают готовиться.

Также сообщалось, что прием заявок от переселенцев приостановлен - с какой даты и почему.

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