С 10 октября 2022 года украинцы, из-за войны вынужденно покинувшие Украину, смогут обменять наличную гривну на евро.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Это касается тех беженцев, которые переехали в Литву. Программа обмена реализуется в рамках соглашения НБУ и Банка Литвы.

Обменные операции будут проводиться в определенных отделениях Šiaulių bankas в крупных городах Литвы: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда и Тельшяй.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита – до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).

Совершить обмен могут граждане Украины, которые в Литве имеют официальный статус беженца.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемым НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном вебсайте Банка Литвы. Комиссия за трансакцию является стандартной и фиксированной комиссией Šiaulių bankas за операцию обмена валюты – 2,5 евро.

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