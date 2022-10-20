Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, температура в квартирах этой зимой будет меньше обычного.

"Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу", – сообщил Шмыгаль.

Также премьер призывал всех тщательно готовиться к зиме.

«Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло», - пояснял Шмыгаль.

В свою очередь синоптики сообщили, какие зимние сюрпризы готовит для украинцев природа.

Так, директоро Укргидрометцентра Николай Кульбида не исключил, что в ноябре выпадет снег.

«Вероятность – велика. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит. До конца октября никакого снега не будет. Кроме Карпат, конечно. Там особый регион», - пояснил Кульбида в интервью 24 Каналу.

Стоит готовится и к сильным морозам. К счастью, они будут недолгими.

"Возможен очень кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая возможность есть. Но эти морозы будут кратковременными, они не задержатся на долго", – рассказал Кульбида.

В целом температурный режим зимой, по его словам, будет выше нормы.

«Не намного, но все равно выше. Это дает надежду, что долгих похолоданий не будет», - отметил он.

Также директор Укргидрометцентра отметил, что последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды и становится выше.

«Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет меньше», - сказал собеседник журналистов.

Напомним, украинцам сказали, какие электроприборы надо выключить на целый день.

Также сообщалось об отключениях электроэнергии по всей Украине: когда и почему