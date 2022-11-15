Некоторым украинцам можно будет оформить оплачиваемый отпуск, который продлится целый месяц – до 27 января.

Как пишет Politeka.net, новое решение коснется учителей украинской столицы.

Напомним, в этом году в Киеве зимние каникулы продлятся намного дольше, чем обычно.

«Зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Но продлится месяц - до 27 января 2023 года.В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также уточнил, что в случае чрезвычайной ситуации, в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Что же касается продолжительности учебного года, то он в столичных школах, согласно закону, продлится до 1 июля.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины вернула продолжительность отпусков для педагогических и научно-педагогических работников - до 56 календарных дней.

1 июля Рада приняла решение «О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений» (законопроект от 05.04.2022 г. №7251). Он предусматривает, в частности, внесение изменений в ч. 1 ст. 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Положения этой нормы изменены на следующее: “В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска».

Добавим, что согласно официальным данным, в настоящее время около 8 тысяч украинских школ осуществляют обучение в традиционной или смешанной форме.

Количество школ, находящихся на онлайн обучении, постепенно сокращается. Пока таких школ чуть больше 5 тысяч, что на 1 тысячу меньше, чем было в начале ноября.

В то же время дистанционно обучаются 1 млн 893 тысячи школьников.

В целом образовательным процессом охвачено более 4 млн учащихся.

Напомним, в министерстве сделали важное уточнение относительно денежной помощи на новорожденного ребенка.

Также сообщалось, что украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен - как это сделать.

Кроме того, Politeka.net писала, хватит ли у государства денег на субсидии в следующем году.