Как пишет Politeka.net, в 2023 году будут действовать сразу несколько важных изменений.
Так, субсидии будут обеспечивать Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Напомним, данное правило уже действует с 1 декабря текущего года.
Как сообщали в ПФУ, с 1 декабря подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в ПФУ можно несколькими способами: лично, по почте или через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
По желанию субсидии можно получить выплаты по оплате электроэнергии.
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Это можно сделать на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий, если в доме на фоне военных действий отсутствует отопление.
Подчеркнем, что выплаты внутренне перемещенным лицам и приютившим их не будут учитываться как доход при подаче заявки на субсидии.
Госпомощь можно получить даже при наличии долга за жилищно-коммунальные услуги, а оформить независимо от места регистрации.
Оформить субсидию можно на основе: заявления о назначении субсидии; декларации о доходах; договора аренды квартиры или дома (при наличии), справки о доходах.
Для того чтобы получить жилищную субсидию подать завку можно в отделении Пенсионного фонда, через приложение «Дия», через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ или в местных советах территориальных общин, военных администрациях, ЦНАПах.
Средний размер субсидий в 2023 году составит 1700-1800 грн в месяц.
На эти нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37,9 миллиарда гривен.
Напомним, ранее сообщалось, как изменится выплата пенсий в 2023 году.
Также сообщалось, что украинцы могут остаться без части выплат с 1 января 2023 года.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.