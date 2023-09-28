Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что для тех, у кого дома отапливаются электричеством, отопительный сезон пройдет трудно.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Помимо того, что тариф на электроэнергию повысили, давайте не забывать о том, что атаки на украинскую инфраструктуру могут продолжиться и в этом году. Более того, некоторые даже говорят, что они могут усилиться, потому что россия скапливает ракеты как раз в преддверии отопительного сезона», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, в зависимости от результата атак света в украинских городах может не быть вообще либо его может не быть по 10 часов, по 2 часа, а может, со светом вообще проблем никаких не будет. Как отметила Эльвира Кириленко, соответственно для тех, у кого дома отапливаются электричеством, отопительный сезон может пройти трудно.

«Это возможно по двум причинам, одна из которых – это повышение тарифов, которое состоялось с июня. И второй фактор – это фактор обстрелов, потому что здесь никто не может предугадать, что будет, сколько не будет света», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, экономист объяснил, как Украине удалось избежать энергетической катастрофы: «Экономика смогла выстоять».

Также Politeka сообщала про взрыв газопровода: есть ли опасность для населения и как повлияет на поставку газа в дома.