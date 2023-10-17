Начальник управления систем жизнеобеспечения Одесской ОВА Карпич Владимир рассказал, что они общаются с местными общинами и пытаются предотвращать все возможные проблемы на отопительный сезон.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«В общем подготовка была такая, как всегда. Мы готовы на 100% и к 1 октября мы были готовы по всем направлениям. Критическую инфраструктуру мы снабдили генераторами где-то на 85%. В этом очень помогали международные организации, большое им спасибо за это. Нам нужно буквально еще немного времени и обеспечим критическую инфраструктуру на 100%», - рассказывает Карпич Владимир.

Тем не менее, констатирует он, в ходе подготовки к отопительному сезону оказалась проблема. По словам гостя программы, в Одесской области есть многоэтажки, которые имеют не центральное теплоснабжение, а придомовые или крышные котлы, то есть 30% домов не имеют генераторов и не будут обеспечены теплом. По словам эксперта, они начали работу в этом направлении, обратились в международные организации и собираются обеспечить эти дома генераторами, иначе будут проблемы, а лучше их предотвратить.

«Насколько хорош контакт между военной администрацией одесского региона, которую вы представляете, и местными общинами? Насколько ваши действия синхронизированы? Насколько вы знаете их проблемы и насколько они могут обращаться к вам с этими проблемами? Потому что мы же понимаем, что, чем лучше коммуникация, тем гражданам будет легче пройти отопительный сезон», - спрашивает Алексей Буряченко.

Как объясняет гость программы, в каждой общине есть своя специфика, то есть с передовыми общинами, у которых много денег, проще, они сами себя всем обеспечивают, поэтому надо обращать внимание на более уязвимые общины. Именно поэтому, рассказывает эксперт, у них идет коммуникация именно через штаб по подготовке к отопительному сезону, он практически каждые 2-3 недели происходит, и так они обнаруживают, что пропустили, что забыли, и исправляют.

Как сообщала Politeka, Левусь рассказал, как изменились наши отношения с Румынией после начала войны с рф.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, кому теперь будут помогать США – Украине или Израилю.





