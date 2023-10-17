Эксперт по еврейской мистике и хасидизме Игорь Туров объяснил, что до нападения «Хамас» на Израиль уже готовился мир на Ближнем Востоке, но после бомбардировки Газы арабский мир на это не пойдет.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Определенные арабские страны финансируют палестинское движение, чтобы они разрушали Израиль. Благодаря этому финансированию живет значительная часть правящей элиты, а народ в нищете, но он изрядно одурен пропагандой, историей о мести (имеющей основания, боевые действия были и есть за что мстить) и жестоким террором (за небольшое подозрение в измене уничтожаются цели семьи). Хотя не надо говорить, что все это делают от страха, нет, там много людей, которые искренне верят. И вот их финансируют, чтобы они уничтожали как можно больше евреев и вообще разрушили государство. Элита живет благодаря этому, а простые люди ведут эту войну», - объясняет Игорь Туров.

С другой стороны, отмечает гость программы, сейчас значительная часть арабских стран уже отошла от прежней доктрины «Израиль надо уничтожить». По его словам, одной из причин сегодняшних событий является то, что Саудовская Аравия начала клониться к миру с Израилем. В частности, напоминает эксперт, мир с Израилем заключили Бахрейн, ОАЭ, Оман, Марокко, Египет, Иордания, Северный Судан, а после решения Саудовской Аравии Лига арабских государств прекратила бы состояние войны с Израилем.

«Сейчас наиболее непримиримыми остаются всевозможные движения, как ИГИЛ, и Иран. Иран стал главным локомотивом. Если бы сейчас не было Ирана, скорее всего мир с арабами наступил бы, а затем Лига арабских государств сказала бы: «Ребята, мы вас больше не финансируем. Вы, конечно, можете сражаться, если хотите, но денег вам больше за это не будет», - рассуждает Игорь Туров.

В таком случае, убежден он, произошла бы мирная или кровавая эволюция элит, а затем начались бы поиски мира, к которому евреи в целом готовы. Тем не менее, констатирует гость программы, сейчас события развернулись так, что Израиль будет уничтожить Газу, это будет расходиться и арабские страны откажутся от идеи мира.

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