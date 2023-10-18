Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что сегодня Запад уже начал говорить о передаче замороженных активов рф Украине, но для этого нужен специальный закон и механизм.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Мы понимаем, что нам нужно будет восстанавливать нашу страну. Такого, чтобы предоставили сразу одним траншем, например, 1 триллион долларов, не будет, пусть коррупционеры не раскатывают губу. Это будет происходить по-другому, я думаю, разобьется на 7-8 лет, дадут сначала 100-150 миллиардов долларов, а затем каждый год будут давать, например, по 100 миллиардов», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Сегодня он уже начал обсуждать очень важную тему – передачу Украине замороженных российских активов. Попутно эксперт вспоминает и форум в Марракеше, и тот факт, что союзники уже начали говорить о том, что они готовы разблокировать для нас сегодня эти деньги, которые заморожены в ЕС, в частности, во Франции, Австрии, Германии, Бельгии.

«350 миллиардов долларов – это государственные средства (ред. – Нацбанка рф), но есть еще где-то 250-300 миллиардов долларов. То есть вместе это где-то около 600-700 миллиардов, но есть одно «но». Дело в том, что, к сожалению, до сих пор нет реестра, поэтому кто-то считает 800, кто говорит, что это 700. Поэтому я считаю, что нужно в ближайшее время обязательно сформировать реестр, где будут все эти активы зафиксированы», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, сейчас уже об этом начали говорить, лед тронулся, команда Байдена заявила, что начали отрабатывать механизм передачи замороженных российских активов Украины, ведь просто так передать эти деньги нам нельзя. Как объясняет эксперт, это будет плохой звоночек для многих стран, поэтому требуется специальный закон, и представители Белого дома говорят, что на это уйдет где-то год, а в 2025 году деньги уже передадут нам.

Как сообщала Politeka, Биркадзе сообщил, что сегодня МВФ отмечает успехи в Украине по снижению инфляции, росту экономики и золотовалютных запасов.

Также Politeka писала, что Карпич Владимир рассказал, как Одесщина пройдет отопительный сезон.





