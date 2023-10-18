Политтехнолог Олег Постернак пояснил, что новое правительство Польши не может не учитывать интересы фермеров, потому что это электоральная сила, а потому не стоит ожидать скорого решения вопроса украинского зерна.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Я не думаю, что новый премьер и новое правительство пойдет на компромисс быстро с Украиной в зерновом вопросе. Я объясню почему. «Агроуния» – это самая крупная организация, которая поддерживала акции протеста против украинского зерна, она поддержала Туска. Далее обратите внимание на тот факт, что Польская крестьянская партия пойдет на коалицию с Туском, поэтому понятно, чьи интересы будет защищать Польская крестьянская партия», - отмечает Олег Постернак.

Как он объясняет, главная претензия польских фермеров состоит в том, что украинцы регистрируют в Польше польские предприятия, а затем через определенные схемы это украинское дешевое зерно, идущее транзитом, оказывается на польском рынке, темпингует и обваливает. А это, подчеркивает эксперт, миллион семей польских фермеров, это огромная электоральная сила, поэтому Туск не будет идти против этих интересов.

Гость программы прогнозирует, что, скорее всего новое польское правительство попытается зерновой конфликт вывести из политического напряжения, как с Румынией: попытались, договорились, нашли понимание, экспортные лицензии, контроль за экспортом. И это, констатирует он, приведет к улаживанию, но быстрого улаживания в интересах некоторых агрохолдингов и зернотрейдеров не будет.

«А я вижу в этом позитив. Не только (ред. – перед вступлением в ЕС), а в целом по взаимоотношениям Польши и Украины. Уже прошла первая романтическая составляющая, во-вторых, фактически угрозы нападения россии на Польшу, как она была полтора года назад, они уже не чувствуют, поэтому не так настроены все бросать на помощь Украине. Это эволюция в наших отношениях с поляками. И мы, и они будем не так реагировать сердцем, как все же переходить к реальной прагматике, к нахождению точек соприкосновения, к общим позициям, к учету всех интересов стейкхолдеров как с украинской стороны, так и с польской, соответственно, нарабатывать общую позицию», – рассуждает Алексей Буряченко.

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