Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Министр здравоохранения все же оказался таким ньюсмейкером прямо и подтвердил проблемы в ТЦК и ВЛК, и сейчас решено создать проверки, рабочие группы пока на Киев. Он обосновал это огромным количеством жалоб, коррупционных моментов в работе. Хочу акцентировать внимание, что, если министр выходит уже с такими речами, то проблемы носят там очень серьезный характер. У меня большая надежда на то, что все же опыт этих проверок в Киеве будет потом масштабирован на всю территорию Украины», - рассказывает Алексей Буряченко.

К тому же, подчеркивает он, для политики эффективного управления мало просто эффективной работы правоохранительных органов, в частности, ДБР, да, они работают суперэффективно и ловят нечистых на руку работников ВЛК и ТЦК, но эту проблему нужно решать иначе.

Как замечает гостья программы, прежде всего следует признать, что Минздрав у нас и до этого мало влияло на ситуацию с этими врачебными комиссиями и вообще. К тому же, добавляет эксперт, ВЛК подчиняются Министерству обороны, то есть возникает вопрос, а как на них вообще повлиять.

«Здесь возвращаемся снова к той проблеме, о которой мы уже говорили много раз, что есть неунормированная правовая ситуация. Дыры в инструкциях, в законодательстве позволяют не чистым на руку людям на этой ситуации военного положения, на страхе, который они там раздувают, зарабатывать. Поэтому вопрос к нашему Кабинету Министров, к нашим межведомственным комиссиям, потому что должна быть межведомственная комиссия и она это должно урегулировать», - объясняет Светлана Кушнир.

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